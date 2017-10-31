Волонтеры поиска людей в Башкирии: Взрослые пропадают чаще, чем дети

Искала полиция, искали мы, прочесывали лесополосу в черте нашего города, чердаки и подвалы, расклеивали по городу ориентировки, заходили в клубы, магазины, на улицах опрашивали людей. На телефон в таких случаях отвечаю в любое время суток. Звонили ночью, рано утром, все проверялось полицией. Дело получило огромный резонанс. Но самое печальное было то, что мальчика нашли погибшим, зверски убитым. Его бы никогда не обнаружили, если бы не работа полиции, надо отдать ей должное. Большинство из тех, кого объявляют без вести пропавшими, уходят сами. И причины могут быть разными, вплоть до элементарной обиды. В таком случае стоит сразу обращаться в полицию. Сейчас уже нет закона, обязывающего выжидать три дня. По горячим следам проще и легче найти.