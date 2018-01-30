КПРФ обжалует решение о выдаче мандата депутату горсовета Уфы Баутскому

В эфире радио "Эхо Москвы в Уфе" пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко сказал, что партия была против того, чтобы отдавать мандат Баутскому, которого обвиняли в мошенничестве и даче взятки. По словам Ющенко, он выяснит обстоятельства, при которых избирательная комиссия отдала мандат не тому человеку, которого выдвигала партия.