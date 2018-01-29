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В Башкирии управляющие компании задолжали тепловикам 6,4 миллиарда

29 января 2018, 11:02
На 1 января задолженность потребителей за тепло и горячую воду перед "БашРТС" составила 6,4 миллиарда рублей. За год она выросла более чем на миллиард. Основными должниками по-прежнему являются управляющие компании. Тепловики рассчитывают решить проблему посредством прямых договоров с собственниками.

Как следует из сообщения "БашРТС", на долю управляющийх компаний приходится более половины общего долга – 4,09 миллиарда рублей. Причём 2,26 млрд из данной суммы – это неплатежи частных УК. Они наращивают долги стремительнее всех. С крупной задолженностью вошли в новый год и УЖХ районов Уфы, на долю которых приходится 1,83 миллиарда рублей.

- Жилищные предприятия являются основными должниками «БашРТС», и с каждым годом ситуация только ухудшается. Поэтому в 2018 году мы намерены перевести максимальное количество жильцов домов на прямые договоры и расчёты с «БашРТС» – это около 590 тысяч лицевых счетов, - отметил заместитель директора ООО «БашРТС» по сбыту – директор филиала «Теплосбыт» Ирина Попова. - Тем самым мы исключим управляющие компании из процесса оплаты, средства населения будут поступать напрямую в нашу компанию.

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