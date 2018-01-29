В Башкирии управляющие компании задолжали тепловикам 6,4 миллиарда

- Жилищные предприятия являются основными должниками «БашРТС», и с каждым годом ситуация только ухудшается. Поэтому в 2018 году мы намерены перевести максимальное количество жильцов домов на прямые договоры и расчёты с «БашРТС» – это около 590 тысяч лицевых счетов, - отметил заместитель директора ООО «БашРТС» по сбыту – директор филиала «Теплосбыт» Ирина Попова. - Тем самым мы исключим управляющие компании из процесса оплаты, средства населения будут поступать напрямую в нашу компанию.