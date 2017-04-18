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Социологи выяснили, как люди относятся к идее ограничить интернет для детей

18 апреля 2017, 16:56
Большинство считает, что причина суицида – проблемы в семье, а не интернет. Такого мнения придерживается 73% населения.

Сотрудники центра социального проектирования «Платформа» провели социологический опрос «Интернет и общество: реальные и социально сконструированные угрозы», задачей которого было определить целесообразность ограничений интернета в связи с общественным резонансом вокруг «групп смерти» в социальных сетях.

Выяснилось, что основная причина самоубийств среди молодежи вовсе не социальные сети, а проблемы в отношениях в семье. И таким образом, ограничение интернета эту проблему решить не сможет.

В опросе приняли участие 2189 респондентов. 92 процента опрошенных положительно относится к существованию интернета. Отрицательную позицию высказал только один процент опрошенных. Почти 2/3 одобряют возможность детей пользоваться интернетом и с возрастом опрошенных доля сторонников только растет. Главное, что 53 процента опрошенных считают, что существенный контроль за поведением граждан в интернете не приведет к снижению числа преступлений.

Результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что ограничения не приведут ни к решению проблемы подростковых суицидов, ни к ее существенному смягчению. В то же время введение государством контроля или ограничений в интернете способно породить целый ряд неуправляемых рисков. В их числе - вытеснение проблем в реальную жизнь.

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#Новости#Злата Зукович#Общество
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