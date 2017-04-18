Социологи выяснили, как люди относятся к идее ограничить интернет для детей

Результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что ограничения не приведут ни к решению проблемы подростковых суицидов, ни к ее существенному смягчению. В то же время введение государством контроля или ограничений в интернете способно породить целый ряд неуправляемых рисков. В их числе - вытеснение проблем в реальную жизнь.