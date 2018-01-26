В Уфе полиция задержала координатора штаба Навального

- На нашу заявку о шествии 28 января правительство ответило только на четвертый день, хотя по закону надо ответить в течение трех дней. Есть решение Конституционного суда, согласно которому если в течение этого срока власть не ответила и не предложила альтернативных мест проведения массового мероприятия, то такое мероприятие считается согласованным.