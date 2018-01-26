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В Башкирии врач пойдет под суд за удаление матки пациентки при аборте

26 января 2018, 18:17
Следком Башкирии завершил расследование уголовного дела в отношении 64-летней завотделения республиканского перинатального центра. Она удалила пациентке матку без медицинских показаний, когда делала ей аборт.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность), сообщили в пресс-службе следкома. На сегодня обвинительное заключение направлено в суд.

По данным следствия, врач в апреле 2013 года делала 32-летней пациентке аборт. Не проведя осмотр и не собрав нужные анализы, она дала указание врачу анестезиологу-реаниматологу по телефону через медсестру о введении наркоза пациентке. Зайдя в малую операционную, она сразу приступила к производству аборта, допустив перфорацию стенки матки а также повреждение кишечника. После перевода пациентки в большую операционную, в ходе расширенной операции для устранения осложнений ампутировала женщине матку при отсутствии медицинских показаний. При этом допустила не диагностированное повреждение мочеточника.

- Указанные действия врача повлекли причинение тяжкого вреда здоровью пациентки и проведение повторных операций по поводу развившихся тяжелых осложнений в больницах Уфы и Москвы, - говорится в сообщении следкома. - Комиссионная судебно-медицинская экспертиза сделала выводы о наличии прямой причинной связи между действиями врача и наступившими тяжкими последствиями.

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