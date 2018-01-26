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В Башкирии ипотека за год выросла на 11 процентов

26 января 2018, 10:42
Росреестр подвел итоги 2017 года.

Вчера, 25 января, на расширенном заседании коллегии республиканского управления Росреестра подвели итоги 2017 года.

За год управлением Росреестра в Башкирии было зарегистрировано более 729 тыс прав на недвижимость, сделок и обременений, кроме того произведено более 134 тыс действий по кадастровому учету, что для ведомства с 2017 года является новой функцией.

Как было отмечено на заседании, ежедневно в управление Росреестра обращается около 4 тысяч жителей республики.

По данным Росреестра можно судить о динамике в строительной отрасли. Так, в 2017 году количество регистрационных записей об ипотеке увеличилось по сравнению с 2016 годом на 11% (78 321), а зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве - на 15 % (17 198).

Руководитель республиканского управления Росреестра Петр Клец отметил, что по итогам 2017 года по количеству зарегистрированных прав, ограничений (обременений) прав и сделок Башкирия занимает шестое место после Москвы, Московской, Ростовской и Свердловской областей, Краснодарского края.

#Новости#Разиф Абдуллин#Экономика
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