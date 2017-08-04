В Башкирии сироте, объявлявшей голодовку, наконец-то дали жилье

- Квартира мне очень нравится, здесь большая кухня, и хороший ремонт, - радостно рассказывает Кристина Медиакорсети. – Очень хорошие обои, а на балконе плитка. Пока нет газа, но это просто потому что дом еще не заселен полностью. Конечно, мебели у меня пока мало. Есть диван, а бабуля с тетей подарили мне стенку. Мечтаю о кухонном гарнитуре и телевизоре, с моими доходами они у меня, скорее всего, будут не скоро. Но я все равно, конечно, очень рада. С Божьей помощью и все остальное будет!