В Башкирии сироте, объявлявшей голодовку, наконец-то дали жилье

В новую девятиэтажку по адресу Комсомольский проспект 45д в Нефтекамске, Кристина въехала позавчера. Сказать, что она счастлива, значит не сказать ничего. Позади – долгие споры с администрацией, несколько судов, публикации в СМИ и даже голодовка. После долгих мучений законное право девушки на жилье наконец-то восстановлено.
- Квартира мне очень нравится, здесь большая кухня, и хороший ремонт, - радостно рассказывает Кристина Медиакорсети. – Очень хорошие обои, а на балконе плитка. Пока нет газа, но это просто потому что дом еще не заселен полностью. Конечно, мебели у меня пока мало. Есть диван, а бабуля с тетей подарили мне стенку. Мечтаю о кухонном гарнитуре и телевизоре, с моими доходами они у меня, скорее всего, будут не скоро. Но я все равно, конечно, очень рада. С Божьей помощью и все остальное будет!
Напомним, девушке приходилось снимать скромное жилье в Нефтекамске на пособие по безработице. Сама она родом из Агидели, но уехала оттуда, так как там не было никакой работы. Чиновники долго отказывали ей в праве на жилье, объясняя это нехваткой средств. Когда суд принял решение в пользу Кристины, администрация Нефтекамска обратилась в суд сама с просьбой об отсрочке, однако также получила отказ. После этого решение суда долго не исполнялось. В декабре прошлого года девушке даже приходилось объявить голодовку.
- Я бы хотела от всей души поблагодарить депутата Госсобрания-Курултая Ильгама Галина, который мне помогал и вам (Медиакорсети – прим.ред.) тоже большое спасибо, - говорит Кристина. – Я очень-очень рада, что мне все-таки дали жилье!