Исполком Всемирного курултая башкир обрел свое здание в Уфе

Дом Александрова – построен в 1911 году, является объектом культурного наследия Республики Башкортостан, памятником архитектуры и находится под охраной государства. Владельцем указанного особняка был Александр Александров, выходец из простых крестьян. Для своего семейства он построил добротный каменный дом в два этажа. В последние годы в здании находилось банковское учреждение.