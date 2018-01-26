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Исполком Всемирного курултая башкир обрел свое здание в Уфе

26 января 2018, 09:44
Офис общественной организации переехал в Дом Александрова.

Вчера, 25 января, состоялось торжественное открытие нового офиса исполкома Всемирного курултая башкир. Теперь исполком располагается в Доме Александрова по адресу Революционная, 43, передает Башинформ.

Как сообщил председатель Всемирного курултая башкир (ВКБ) Амир Ишемгулов, впервые в истории ВКБ отдельное здание было передано благодаря поддержке главы РБ Рустэма Хамитова и правительства. В двухэтажном здании расположились кабинеты аппарата курултая, конференц-зал, архив.

Дом Александрова – построен в 1911 году, является объектом культурного наследия Республики Башкортостан, памятником архитектуры и находится под охраной государства. Владельцем указанного особняка был Александр Александров, выходец из простых крестьян. Для своего семейства он построил добротный каменный дом в два этажа. В последние годы в здании находилось банковское учреждение.

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