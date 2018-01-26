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Бабушку из башкирской глубинки, оставшуюся без помощи, увезли в больницу

26 января 2018, 17:54
79-летнюю мать и ее 59-летнюю дочь из села Новоказанка Белебеевского района увезли в больницу с диагнозом "пневмония". Медиакорсеть сообщала, что врачи сделали бабушке операцию с большой задержкой и не оказывают пенсионеркам-инвалидам необходимой помощи.

О 79-летней Закире Хусановой и 59-летней Василе Ражаповой Медиакорсеть сообщала 23 января. Бабушка, много лет страдающая сахарным диабетом, в это время была обездвижена после операции, осложнения пошли, по словам дочери, из-за задержки в проведении операции, а также из-за того, что ее привезли домой в холодной машине скорой помощи. Помимо этого, дочь Василя жаловалась на то, что регулярно не может получить для матери инсулин. Сама она - инвалид III группы, страдает астмой.

- На следующий день стало еще хуже, мы позвали нашего участкового врача, приехала скорая - рассказала Медиакорсети Василя Ражапова. - Маму сразу увезли в больницу в Белебей, сказали пневмония начинается. Потом и меня забрали. Теперь из-за того, что из-за этой больницы (Белееевской ЦРБ, из-за того что операцию сделали с задержкой и везли назад в холодной скорой), мы обе так заболели.

Медиакорсеть следит за развитием событий.

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