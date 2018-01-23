В Башкирии в далекой деревне 79-летняя бабушка умирает без помощи врачей

У 79-летней пенсионерки - инвалидность второй группы. Она живет вместе со своей дочерью - 59-летней Василей Раджаповой, которая имеет инвалидность третьей группы. В начале января бабушке сделали операцию по удалению желчного пузыря, а затем выписали домой. Сейчас она в очень тяжелом состоянии, не встает с кровати, ей нужен постоянный уход. Помимо того, что в доме нет необходимых условий для ухода за лежачим больным - ванной, туалета, воды - , дочери приходится тратить много сил на то, чтобы получить медицинские препараты.
- От лекарств, которые положены мне самой, бесплатно, я отказалась, - рассказала Медиакорсети Василя Ражапова. - Думаю, Бог с ними, нервы тратить, выбивать-узнавать, проще самой купить. Но маме постоянно нужен инсулин, а его постоянно нет в наличии.
Закира Хусанова должна получать инсулин в амбулатории Белебеевской центральной районной больницы в селе Знаменка. Однако там вот уже два года постояннно возникают перебои в поставках. А в самом Белебее в больнице получить инсулин тоже непросто.
- Компьютер там у них (В Белебеевской ЦРБ) старый поставили, одна беда от него, - возмущается Василя. - Инсулин есть - компьютер не работает, компьютер работает - инсулина нет. А в Белебей приходится постоянно ездить (от Новоказанки до Белеебея - 39 километров - прим.ред.). Тест-полоски и иглы и вовсе приходится постоянно покупать в райцентре. Сил никаких уже нет!
Ситуация эта усугубляется тем, что сейчас у мамы Васили очень тяжелое состояние. Ей, как рассказала Василя, сделали операцию с задержкой почти на месяц, а потом привезли домой в холодной машине скорой помощи, из-за чего ей стало еще хуже. Дома ухаживать за ней нет никакой возможности, а врачи не оказывают должную медицинскую помощь. Василя уже обращалась в минздрав республики, но никакой реакции не последовало.
- Спустили жалобу районному врачу, он назначил исполнителя, но так ничего и не изменилось, - сетует женщина. - Складывается ощущение, что нас просто отправили домой умирать.
Медиакорсеть направила официальный запрос в министерство здравоохранения республики.