В Башкирии в далекой деревне 79-летняя бабушка умирает без помощи врачей

У 79-летней пенсионерки - инвалидность второй группы. Она живет вместе со своей дочерью - 59-летней Василей Раджаповой, которая имеет инвалидность третьей группы. В начале января бабушке сделали операцию по удалению желчного пузыря, а затем выписали домой. Сейчас она в очень тяжелом состоянии, не встает с кровати, ей нужен постоянный уход. Помимо того, что в доме нет необходимых условий для ухода за лежачим больным - ванной, туалета, воды - , дочери приходится тратить много сил на то, чтобы получить медицинские препараты.