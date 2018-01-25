В Башкирии директора "Белстали" задержали за взятку в миллион

- Следователь о случившемся доложил своему руководству, - сообщили в следкоме. - В рамках совместного мероприятия с участием сотрудников МВД по Башкирии и территориального отдела УФСБ России по РБ на следующий день в Белорецке в автомашине злоумышленник передал следователю 1 миллион рублей и был задержан после передачи денег.