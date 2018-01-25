Следком возбудил два уголовных дела после приема граждан в Стерлитамаке

Внимание Русанова привлекли жалобы работников «Стерлитамакского завода композитных труб» и акционерного общества «Продтовары». Сотрудники организаций сообщили, что руководство компаний не выплачивает им зарплату. Первые заявили, что получки не видели полтора года, а общая сумма долга составила 2,3 млн рублей. Работникам «Продтоваров» не платили с июля 2017 года, долг составил около 800 тысяч рублей.