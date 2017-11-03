Виновник резонансной аварии в Уфе может выйти из колонии раньше срока

Илья Климов, виновный в аварии, унёсшей жизнь арбитражного судьи Марины Полтавец, подал заявление об условно-досрочном освобождении (УДО), сообщили Медиакорсети в пресс-службе УФСИН России по РБ.
- Прошение было подано несколько недель назад, и в ближайшее время состоится суд, - уточнил источник.
Как стало известно Медиакорсети, обычно такие процессы. на которых рассматриваются прошения осужденных об условно-досрочном освобождении, рассматриваются на выездном решении суда непосредственно в колонии.
- При этом учитывается тяжесть преступления. за которое был осужден человек. Не менее важно и то, как он вел себя, находясь в заключении, как часто нарушал режим содержания, был ли наказан и оказывал ли содействие администрации колонии. Вся эта информация предоставляется администрацией колонии в виде характеристики. Как правило, именно этот документ играет решающую роль при вынесении решения об условно-досрочном освобождении осужденного., - рассказала Медиакорсети юрист Айгуль Файзуллина.
Что касается Ильи Климова, он уже подавал прошение об условно-досрочном освобождении в 2015 году, когда отбыл половину назначенного судом срока - 4 года и 10 месяцев. Но тогда он получил отказ. Резонанс, который до сих пор вызывает совершенно им преступление, по мнению многих, может и на сей раз помешать Илье Климову досрочно выйти на свободу. Насколько эти ожидания оправдаются, должно стать известно в ближайшее время.
Напомним, второго ноября 2013 года внедорожник под управлением Ильи Климова на большой скорости выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора сбил переходившую дрогу женщину, оказавшуюся судьей Арбитражного суда Башкирии и бывшей супругой заместителя главы МВД по РБ и врезался в автобус марки «Нефаз». Марина Полтавец погибла на месте. Позднее в больнице скончался молодой пассажир автомобиля Климова, его друг Эмиль Камалов, сын известного предпринимателя. Сам Илья Климов отделался переломом бедра.
Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД установили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел водительского удостоверения. В 2014 году суд приговорил его к пяти годам и восьми месяцам лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии общего режима. Но позднее ему уменьшили наказание до 4 лет и 10 месяцев.
За десять месяцев текущего года 1496 осуждённых отбывающих наказание в Башкирии подали ходатайство об условно-досрочном освобождении, в 1149 суд встал на сторону осуждённых.