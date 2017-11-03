Виновник резонансной аварии в Уфе может выйти из колонии раньше срока

- При этом учитывается тяжесть преступления. за которое был осужден человек. Не менее важно и то, как он вел себя, находясь в заключении, как часто нарушал режим содержания, был ли наказан и оказывал ли содействие администрации колонии. Вся эта информация предоставляется администрацией колонии в виде характеристики. Как правило, именно этот документ играет решающую роль при вынесении решения об условно-досрочном освобождении осужденного., - рассказала Медиакорсети юрист Айгуль Файзуллина.