«Кроношпан» попал в ТОП-5 нарушителей трудового кодекса в Башкирии

- В целях устранения нарушений трудового законодательства, выявленных в ходе плановых проверок, инспекторами выдано 109 предписаний, наложено 352 административных штрафа на общую сумму 10,3 млн руб, - отметили в ведомстве. - Кроме того, вынесено 70 постановлений о назначении административного наказания в виде предупреждения. По результатам плановых проверок нарушения устранены. Восстановлены трудовые права свыше 18 тысяч работников республики.