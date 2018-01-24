«Кроношпан» попал в ТОП-5 нарушителей трудового кодекса в Башкирии

В 2017 году гострудинспекция в Башкирии провела 53 плановые проверки и обнаружила 2276 нарушений Трудового кодекса.
В первую пятерку нарушителей вошли: ООО НПО «Станкостроение» (более 260), ООО «Кроношпан Башкортостан», ООО «Абзаково», ГБУЗ РБ Бурзянская центральная районная больница (свыше 100 нарушений в каждой организации) и ООО «Синтез-Ремонт» (более 90), сообщили в гострудинспекции.
- В целях устранения нарушений трудового законодательства, выявленных в ходе плановых проверок, инспекторами выдано 109 предписаний, наложено 352 административных штрафа на общую сумму 10,3 млн руб, - отметили в ведомстве. - Кроме того, вынесено 70 постановлений о назначении административного наказания в виде предупреждения. По результатам плановых проверок нарушения устранены. Восстановлены трудовые права свыше 18 тысяч работников республики.