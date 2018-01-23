Ялалов о бизнесе, уходящем от налогов: играют с государством в кошки-мышки

- Любят некоторые разводить демагогию: мы платим налоги, обеспечьте нам достойную жизнь, - возмутился сегодня на утренней оперативке в мэрии Ирек Ялалов. - Да, мы платим налоги, но к сожалению не все налоги, и не все платят. И конечно, это во многом культура нашего общества, в том числе и ментальная культура. Пока продолжается игра в кошки-мышки государства с предпринимателями. А потом удивляемся, почему навешивают ярлыки малому и среднему бизнесу.