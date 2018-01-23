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Ялалов о бизнесе, уходящем от налогов: играют с государством в кошки-мышки

23 января 2018, 09:46
В Уфе 20 процентов экономически активного населения не платят налоги и не оформляют трудовые договоры. По мнению главы администрации Уфы Ирека Ялалова, причина в особом менталитете граждан и отсутствии ответственности у бизнеса.

- Любят некоторые разводить демагогию: мы платим налоги, обеспечьте нам достойную жизнь, - возмутился сегодня на утренней оперативке в мэрии Ирек Ялалов. - Да, мы платим налоги, но к сожалению не все налоги, и не все платят. И конечно, это во многом культура нашего общества, в том числе и ментальная культура. Пока продолжается игра в кошки-мышки государства с предпринимателями. А потом удивляемся, почему навешивают ярлыки малому и среднему бизнесу.

Ирек Ялалов также выразил надежду, что те, кто сидит в зале "не занимаются такими вещами".

По словам руководителя профильного отдела мэрии Гюзель Байкучкаровой, в основном в "серой зоне" работают организации в сфере строительства, общественного транспорта, общепита, бытовых услуг и торговли.

За последние три года в Уфе легализовано более 52 тысяч трудовых договоров. В городской бюджет это помогло привлечь 100,5 миллиона рублей.

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