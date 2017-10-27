БСК и Палеонтологический институт РАН договорились о сотрудничестве

- В 2015 году при поддержке БСК вышла книга «Пермский риф Шахтау», в которой были обобщены сведения по истории формирования древнего рифа, дано описание коллекции остатков древних организмов, строивших риф и обитавших на нем, - сказал Владимир Балабанов. – Мы бы хотели создать на базе музея камня имени Ивана Скуина Палеонтологический музей Шахтау. Современный музей, с применением новых интерактивных технологий. Такой, чтобы он стал популярным местом в городе, местом притяжения для горожан, туристов и ученых.