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В Уфе мастер обвиняется в падении на пенсионерку металлического ограждения

22 января 2018, 16:12
На мужчину заведено уголовное дело.

36-летний мастер строительной компании обвиняется по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

В сентябре 2017 года металлическое строительное ограждение упало на 79-летнюю пенсионерку, которая проходила рядом со строящимся домой на улице Заки Валиди в Уфе. В этом обвинили мастера, который не проверил устойчивость конструкции.

Женщина получила тяжкий вред здоровью, врачи диагностировали у нее закрытый перелом бедра. Обвиняемый признал вину в совершении преступления, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

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