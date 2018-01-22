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В Башкирии затраты на свои здания власти включили в инвестпрограмму региона

22 января 2018, 15:40
Правительство Башкирии внесло изменения в инвестпрограмму на 2018 и 2019 годы. В списке проектов - реконструкция фасада и витражей Дома республики на ул. Тукаева, 46 и система безопасности регионального парламента на ул. Валиди, 46

Как сообщается на официальном портале нормативно-правовой информации, на витражи и фасад заложено 52,5 миллиона рублей.

Для Госсобрания зарезервировано 15,6 млн рублей на создание комплекса систем технической безопасности здания.

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#Новости#Региональные органы власти#Наталья Кузнецова#Экономика
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