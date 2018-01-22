В Башкирии затраты на свои здания власти включили в инвестпрограмму региона

Правительство Башкирии внесло изменения в инвестпрограмму на 2018 и 2019 годы. В списке проектов - реконструкция фасада и витражей Дома республики на ул. Тукаева, 46 и система безопасности регионального парламента на ул. Валиди, 46