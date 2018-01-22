В Башкирии моральный вред ребенку оценили в 350 тысяч рублей

Как следует из материалов дела, мальчик был доставлен в приемный покой больницы с высокой температурой и болями в животе. Ему сняли боли и потом без надлежащего обследовании и полноценного лечения отпустили домой. Через два дня мальчику вновь стало плохо и его привезли в больницу на «скорой помощи». Врачи в ходе обследования так и не заметили у него острый аппендицит и назначили антибиотики, которые при данном диагнозе категорически противопоказаны.