Многодетная семья из Бирска, у которой сгорел дом, просит помощи

Рустэм и Наталья еще до того, как сгорел их дом, встали в очередь на получение жилищного сертификата. Сейчас они хотели бы ускорить его получение, но в очереди до них еще более тысячи человек. Поэтому неизвестно, сколько еще времени им придется скитаться без собственного дома.