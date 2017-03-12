Многодетная семья из Бирска, у которой сгорел дом, просит помощи

Многодетная семья из Бирска нуждается в помощи. Об этом рассказали в эфире местного телеканала РИК-ТВ.
У Рустэма Миндавлетова и его супруги Натальи пять несовершеннолетних детей.
В течение 10 лет они строили свой единственный дом, используя материнский капитал, кредиты, также им помогали родители. Но в августе прошлого года в их жизни произошло несчастье – дом сгорел, поэтому семье стало негде жить.
Городские власти предоставили им временное жилье, но больше двух месяцев провести они там не смогли. По словам главы семьи Рустэма Миндавлетова, в доме не было отопления и условий для проживания.
После этого знакомые им предложили пожить в небольшом доме, но дом на столько мал, что семье с пятью детьми там очень тесно.
По словам мамы Натальи Чиглинцевой, им приходится спать буквально у друг дружки на головах.
- У троих есть места, мы втроем спим на диване, а папа у нас на полу спит, - говорит Наталья Чиглинцева.
За сгоревший дом страховку в размере 1,5 млн руб. и финансовую помощь от городских властей они получили, но все эти средства пошли на погашение долгов.
Рустэм и Наталья еще до того, как сгорел их дом, встали в очередь на получение жилищного сертификата. Сейчас они хотели бы ускорить его получение, но в очереди до них еще более тысячи человек. Поэтому неизвестно, сколько еще времени им придется скитаться без собственного дома.
Вы можете помочь семье, перечислив посильную сумму на карту 4406665009024599 (Уралсиб) (Миндавлетов Р.Р.)