В Башкирии пьянчуга ударил полицейского бутылкой и телефоном

Как следует из материалов дела, 5 января веселый нетрезвый мужчин шел, шатаясь, по одной из улиц Белорецка. В ответ на замечание сотрудников полиции, мужчина достал из кармана бутылку шампанского и стал размахивать ею, попав по голове стражу порядка.