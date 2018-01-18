В Уфе суд смягчил приговор бывшему вице-мэру Владиславу Никитину

- Приговор Октябрьского районного суда города Уфы от 8 июня 2017 года в отношении Никитина Владислава Ивановича изменить, чем частично удовлетворить апелляционную жалобу, - сказал председательствующий судья Андрей Власов. – Указать, что рыночная стоимость земельного участка общей площадью 1,7 млн кв. м., расположенного по адресу город Уфа, Ленинский район составила 495,4 млн руб. Исключить из описания мотивировочной части приговора указание в незаконности отчуждения, находящегося в федеральной собственности земельного участка, повлекшее тяжкое последствие в виде причинения бюджета РФ значительного материального ущерба в размере 896,9 млн руб. Назначенное Никитину приговором суда по части 3 ст. 285 УК РФ наказание в виде лишения свободы смягчить до 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. В остальной части приговор оставить без изменения. Апелляционную жалобу - оставить без удовлетворения.