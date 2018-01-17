Бывший вице-мэр Уфы Никитин: Преступления, в котором меня обвиняют, не было

- В приговоре звучит, что якобы Никитин на заседании земельной комиссии принял решение о выставлении земельного участка на торги. Я хочу обратить внимание суда на то, что комиссия по землепользованию и застройке действует на основании положения, утвержденного постановлением главы администрации. Согласно пункту 1,3 там говорится, что это вообще орган коллегиальный, который создан с правом совещательного голоса и консультативный при главе администрации. Из этого пункта следует, что решение такое решение о проведении торгов принял не Никитин, а приняла в целом коллегиальная комиссия, а самое главное – чего бы они там не напринимали, это всего лишь консультация и совещание для главы администрации, - сказал Юрий Дюпин.