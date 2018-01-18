В Уфе полицейские изъяли 100 тысяч литров суррогатного алкоголя

В качестве главного подозреваемого по уголовному делу, возбуждённому по статье 171,3 (Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции), проходит 48-летний местный житель. По мнению полицейских именно он организовал производство, оборудованное всем необходимым для производства этилового спирта, в том числе лабораторию для контроля за качеством выпускаемой продукции.