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В Уфе полицейские изъяли 100 тысяч литров суррогатного алкоголя

18 января 2018, 12:41
Завод по производству вел бухгалтерию и имел собственную лабораторию для контроля за качеством продукции.

В Уфе сотрудники полиции обнаружили подпольный завод по производству этилового спирта, в ходе оперативных действий было изъято 100 тысяч литров суррогатного алкоголя, сообщили в пресс-службе МВД России.

В качестве главного подозреваемого по уголовному делу, возбуждённому по статье 171,3 (Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции), проходит 48-летний местный житель. По мнению полицейских именно он организовал производство, оборудованное всем необходимым для производства этилового спирта, в том числе лабораторию для контроля за качеством выпускаемой продукции.

Оперативное видео МВД России:

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