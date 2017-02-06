В Башкирии вооружённый грабитель уговаривал дать ему пиво в долг

Вооружившись ножом и надев маску, он вломился в торговый павильон и приставил нож к горлу продавца, женщине удалось оттолкнуть нападавшего и сорвать с него маску. Агрессивный настрой грабителя тут же иссяк, и он попытался уговорить продавца дать ему пиво в долг, после нескольких минут препирательств, получив отказ, он схватил упаковку пива и убежал. Буквально через час грабителя задержали у него дома, за это время он успел выпить половину украденного.