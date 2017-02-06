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В Башкирии вооружённый грабитель уговаривал дать ему пиво в долг

6 февраля 2017, 14:23
Мужчина вломился в магазин и приставил нож к горлу продавца.

Курьёзный случай произошёл в Белокатайском районе Башкирии. Мужчина, распивавший алкоголь в компании друзей, решил пополнить запасы спиртного в местном магазине.

Вооружившись ножом и надев маску, он вломился в торговый павильон и приставил нож к горлу продавца, женщине удалось оттолкнуть нападавшего и сорвать с него маску. Агрессивный настрой грабителя тут же иссяк, и он попытался уговорить продавца дать ему пиво в долг, после нескольких минут препирательств, получив отказ, он схватил упаковку пива и убежал. Буквально через час грабителя задержали у него дома, за это время он успел выпить половину украденного.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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