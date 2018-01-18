Хотите сказку?Приходите к нам! Книги Матвея Радченко купили в "БГК"

На сегодня в редакции Медиакорсети осталось буквально несколько десятков книг. Акция близится к завершению. Продажи ведутся с середины декабря. В общей сложности уже распродано почти три тысячи экземпляров. Вырученные средства пойдут на лечение мальчика.