В Башкирии предприниматели избили депутата и выстрелили ему в руку

- Ещё до наряда в офис приезжал начальник полиции, он видел, что происходит, но никаких мер не предпринял, - говорит Шамсияров, - опрашивали ли нападавших полицейские, я не знаю, к моменту их прибытия я уже не осознавал, что происходит вокруг.