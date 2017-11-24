mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 ноября 2017, 06:35

Published 24 ноября 2017, 06:35

Modified 25 декабря 2024, 05:39

Updated 25 декабря 2024, 05:39

В Уфе молодые люди до смерти избили проходящего мимо мужчину

24 ноября 2017, 06:35
Молодые люди накинулись на прохожего из хулиганских побуждений.

Три уфимца обвиняются по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», сообщили в пресс-службе следственного комитета по республике.

В ночь на 13 июня на улице Кольцевая 29-летний, 26-летний и 16-летний нетрезвые молодые люди избили проходившего мимо 27-летнего мужчину из хулиганских побуждений. Обвиняемые засунули потерпевшего в багажник «Волги» и вывезли на Северное кладбище поселка Тимашево, где продолжили его избивать. Через некоторое время потерпевший скончался в больнице от полученных травм.

Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

#Происшествия#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика