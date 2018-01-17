Избитого в Башкирии депутата обвинили в угрозе убийством и стрельбе

После публикации материала «В Башкирии предприниматели избили депутата и выстрелили ему в руку», в редакцию нашего агентства обратилась вторая сторона конфликта, обвинив пострадавшего во лжи, и заявив, что он угрожал убийством и стрелял из пистолета в офисе, где произошел конфликт.