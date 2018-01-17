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Избитого в Башкирии депутата обвинили в угрозе убийством и стрельбе

17 января 2018, 20:08
В деле избитого в Нефтекамске депутата появился неожиданный поворот.

Вторая сторона конфликта, в котором пострадал депутат из Краснокамского района Башкирии Ильдус Шамсияров, обвинила депутата в угрозе убийством.

После публикации материала «В Башкирии предприниматели избили депутата и выстрелили ему в руку», в редакцию нашего агентства обратилась вторая сторона конфликта, обвинив пострадавшего во лжи, и заявив, что он угрожал убийством и стрелял из пистолета в офисе, где произошел конфликт.

- Он достал пистолет и четыре раза выстрелил, кричал: "убью, зарежу, мочить буду вас", - рассказал мужчина, представившийся как совладелец компании «Танып» Аветик.

Аветик утверждает, что конфликт начался ещё на месте ДТП, когда Шамсиярову предложили отремонтировать трактор, а он потребовал оплатить простой.

- Он ударил нашего человека, убежал в машину и уехал, - рассказал предприниматель. - Потом уже мы нашли его номер, позвонили и предложили приехать в офис.

По словам Аветика, травмы депутату были нанесены, когда у него отбирали оружие.

- Мы сами вызвали полицию и подали заявление, возбудили ли дело, не знаю, - отметил позвонивший.

Напомним, депутат совета Краснокамского района Ильдус Шамсияров сегодня рассказал нашему корреспонденту о совершённом на него нападении. По его словам, его избили десять человек, в ходе избиения в него стреляли из травматического оружия.

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