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Уфимцы стали больше выпивать за рулём

16 января 2018, 09:55
В ГИБДД подвели итоги 2017 года.

В 2017 году Уфе на 27% увеличилось количество задержанных водителей в нетрезвом состоянии, сообщает телеканал БСТ, корреспонденты которого побывали на совещании об итогах деятельности ГИБДД. В госавтоинспекции также отметили тему детского травматизма, и не зря, за 12 месяцев на дорогах погибло 23 несовершеннолетних гражданина. В целом же количество ДТП на дорогах региона уменьшилось.

Из положительных моментов по мнению главы регионального ГИБДД Динара Гильмутдинова – разделение ответственности за безопасность на дорогах.

- Вот все привыкли, что ГИБДД отвечает за безопасность дорожного движения, а другие ведомства нет. Сегодня эта ситуация поменялась в корне. За качество дорог отвечает минтранс, за детей отвечает минобразования, за то, что скорая помощь вовремя приезжает- минздрав, - уточнил Динар Гильмутдинов.

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