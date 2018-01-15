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Тройное ДТП на трассе в Башкирии – есть пострадавшие

15 января 2018, 11:01
Легковушка столкнулась с грузовиком и другим легковым автомобилем.

14 января после полудня в Кушнаренковском районе на 1260 километре дороги Москва-Уфа столкнулись три автомобиля, сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.

Очевидцы сообщили, что на встречку вынесло «Kia Cerato», которая ехала в сторону Уфы под управлением 28-летнего жителя Дюртюлинского района. Дальше автомобиль столкнулся с грузовым «Volvo», за рулем которого был водитель из Челябинска и с легковушкой «Renault Megane», которым управлял 31-летний житель Чишминского района.

В результате ДТП водитель и пассажир «Kia Cerato» госпитализированы с серьезными травмами. Грузовик «Volvo» съехал с дороги и опрокинулся, автомобили получили механические повреждения.

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