В Башкирии в тройном ДТП пострадали две девушки

36-летний водитель «Honda Accord» столкнулся с попутным «Volkswagen Passat», за рулем которого находился житель Архангельского района. Из-за этого «Volkswagen» вынесло на встречку, где он столкнулся с грузовой «Гаелью», которой управлял 62-летний житель Белорецка.