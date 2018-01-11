Мэрия Уфы будет изымать участки для продолжения проспекта Салавата Юлаева

Управление земельных и имущественных отношений планирует передать в бессрочное пользование четыре земельных участка общей площадью 152,8 тыс кв м для строительства первой очереди продолжения проспекта Салавата Юлаева на участке от улицы Маршала Жукова до Сельской Богородской в Октябрьском и Калининском районах Уфы. Кроме этого планируется строительство транспортной развязки на пересечении с улицей Баязита Бикбая. Информация об этом опубликована на официальном сайте ведомства 9 января. Участки, где будут изымать земли, находятся на улице Сипайловской (3 участка) и СНТ «Ягодка».
Из сообщения следует, что заявления лиц, чьи интересы могут быть затронуты в результате предоставления этих участков, принимаются в течение 10 дней с момента публикации.
Ранее сообщалось о том, что мэрия планирует начать строительство проспекта Салавата Юлаева в 2019 году, а завершить работы – к 2021 году.
Ориентировочная стоимость проекта – 1,2 млрд руб. На реализацию этого проекта власти республики планируют часть суммы получить из федерального бюджета.