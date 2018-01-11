mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Мэрия Уфы будет изымать участки для продолжения проспекта Салавата Юлаева

11 января 2018, 14:56
Заявки лиц, чьи интересы будут затронуты, принимаются до 22 января.

Управление земельных и имущественных отношений планирует передать в бессрочное пользование четыре земельных участка общей площадью 152,8 тыс кв м для строительства первой очереди продолжения проспекта Салавата Юлаева на участке от улицы Маршала Жукова до Сельской Богородской в Октябрьском и Калининском районах Уфы. Кроме этого планируется строительство транспортной развязки на пересечении с улицей Баязита Бикбая. Информация об этом опубликована на официальном сайте ведомства 9 января. Участки, где будут изымать земли, находятся на улице Сипайловской (3 участка) и СНТ «Ягодка».

Из сообщения следует, что заявления лиц, чьи интересы могут быть затронуты в результате предоставления этих участков, принимаются в течение 10 дней с момента публикации.

Ранее сообщалось о том, что мэрия планирует начать строительство проспекта Салавата Юлаева в 2019 году, а завершить работы – к 2021 году.

Ориентировочная стоимость проекта – 1,2 млрд руб. На реализацию этого проекта власти республики планируют часть суммы получить из федерального бюджета.

Материалы по теме
Продолжение проспекта Салавата Юлаева начнут стоить в 2019 годуВ Уфе снесут дома для строительства Тимашевской развязкиПервая развязка на второй очереди проспекта Салавата Юлаева будет в Сипайлово
#Новости#Уфа#Ольга Корзик#Город
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48