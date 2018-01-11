Мэрия Уфы будет изымать участки для продолжения проспекта Салавата Юлаева

Управление земельных и имущественных отношений планирует передать в бессрочное пользование четыре земельных участка общей площадью 152,8 тыс кв м для строительства первой очереди продолжения проспекта Салавата Юлаева на участке от улицы Маршала Жукова до Сельской Богородской в Октябрьском и Калининском районах Уфы. Кроме этого планируется строительство транспортной развязки на пересечении с улицей Баязита Бикбая. Информация об этом опубликована на официальном сайте ведомства 9 января. Участки, где будут изымать земли, находятся на улице Сипайловской (3 участка) и СНТ «Ягодка».