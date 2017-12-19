В Уфе назначили нового главврача больницы, где пациентка ползла по лестнице

Напомним, с больницей №13 был связан громкий скандал, в очередной раз «прославивший» Башкирию на всю страну. Почти год назад сначала в соцсетях, а потом и в СМИ появилось видео, на котором женщина со сломанной ногой пыталась преодолеть лестницу, чтобы попасть в рентген-кабинет поликлинического отделения №1 данной больницы. Оказалось, что лифт в больнице был сломан. При этом никто из персонала ей не помог. Сюжет об этом случае был показан практически по всем федеральным телеканалам.