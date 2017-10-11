В Башкирии суд восстановил в должности главврача перинатального центра

Posted 11 октября 2017, 11:17
Published 11 октября 2017, 11:17
Modified 25 декабря, 05:39
Updated 25 декабря, 05:39
Верховный суд Башкирии 10 октября удовлетворил иск Фиргата Байрамгулова, который просил восстановить его в должности главврача Республиканского перинатального центра, сообщает idelreal.org
Господин Байрамгулов и коллектив медицинского учреждения выступали против объединения перинатального центра и уфимского роддома №4. Медики отмечали, что в результате этого ухудшится качество оказания медицинской помощи. Свое увольнение Байрамгулов связывал с этим.
Еще одним поводом для его увольнения стало то, что в мае этого года он стал председателем оппозиционного республиканской власти "Конгресса башкирского народа", который провел два митинга в этом году с требованием отставки главы Башкирии Рустэма Хамитова.
Сначала Байрамгулов попробовал оспорить приказ Министерства здравоохранения в Кировском суде, но проиграл. Затем подал апелляцию в Верховный суд. Медик также оспорил решение республиканского правительства об объединении перинатального центра и роддома.