mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 октября 2017, 11:17

Published 11 октября 2017, 11:17

Modified 25 декабря, 05:39

Updated 25 декабря, 05:39

В Башкирии суд восстановил в должности главврача перинатального центра

11 октября 2017, 11:17
Такое решение принял Верховный суд Башкирии 10 октября.

Верховный суд Башкирии 10 октября удовлетворил иск Фиргата Байрамгулова, который просил восстановить его в должности главврача Республиканского перинатального центра, сообщает idelreal.org

Господин Байрамгулов и коллектив медицинского учреждения выступали против объединения перинатального центра и уфимского роддома №4. Медики отмечали, что в результате этого ухудшится качество оказания медицинской помощи. Свое увольнение Байрамгулов связывал с этим.

Еще одним поводом для его увольнения стало то, что в мае этого года он стал председателем оппозиционного республиканской власти "Конгресса башкирского народа", который провел два митинга в этом году с требованием отставки главы Башкирии Рустэма Хамитова.

Сначала Байрамгулов попробовал оспорить приказ Министерства здравоохранения в Кировском суде, но проиграл. Затем подал апелляцию в Верховный суд. Медик также оспорил решение республиканского правительства об объединении перинатального центра и роддома.

#Политика#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика