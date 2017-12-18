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В Уфе для преподавателей построят дом с фитнес-центром и видом на Белую

18 декабря 2017, 15:44
Участок для строительства бесплатно выделит агентство ипотечного кредитования.

Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) безвозмездно выделит участок для строительства 25-этажного дома для преподавателей уфимских ВУЗов. В сообщении агентства говорится, что участок земли находится в Уфе рядом с домом 71 по улице Зорге.

- Одним из основных преимуществ земельного участка является его расположение в природной зоне, менее чем в 2 км от реки Белая, с наличием всей необходимой инфраструктуры в сложившемся жилом районе. Так, в непосредственной близости от территории земельного участка находятся детский сад, школа и поликлиника, - говорится на сайте АИЖК.

Дом будет строиться на деньги пайщиков из числа преподавателей УГНТУ, БГПУ и БГУ.

Квартиры в доме обойдутся пайщикам на 25% дешевле, чем их розничная стоимость, квадратный метр будет стоить 42 тысячи рублей.

#Новости#Константин Климов#Город
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