В Уфе для преподавателей построят дом с фитнес-центром и видом на Белую

- Одним из основных преимуществ земельного участка является его расположение в природной зоне, менее чем в 2 км от реки Белая, с наличием всей необходимой инфраструктуры в сложившемся жилом районе. Так, в непосредственной близости от территории земельного участка находятся детский сад, школа и поликлиника, - говорится на сайте АИЖК.