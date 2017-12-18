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В Башкирии вандалы сломали ледовый городок, который даже не успели возвести

18 декабря 2017, 10:07
Добычей хулиганов стали ледовые блоки, приготовленные для строительства ледового городка.

Большое расстройство доставили жителям поселка Иглино неизвестные пока полиции хулиганы, которые ночью в минувшие выходные расколотили ледовые блоки, завезенные на центральную площадь поселка для возведения на ней сказочных скульптур и других праздничных сооружений. Об этом сообщили в соцсетях жители поселка.

Как пояснили авторы сообщения, строительство городка началось 14 декабря, там уже установили елку и завезли ледовые блоки, из которых предполагалось изготовить фигуры новогодних персонажей. Однако вандалы расколотили их.

Полиция ищет очевидцев происшедшего, чтобы установить личности хулиганов и привлечь их к ответственности с выплатой нанесенного ущерба, ведь ледовые блоки тоже стоили денег.

Сообщается также, что ледовый городок в поселке появится, несмотря ни на что. Его открытие запланировано на 26 декабря.

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