В Башкирии вандалы сломали ледовый городок, который даже не успели возвести

Большое расстройство доставили жителям поселка Иглино неизвестные пока полиции хулиганы, которые ночью в минувшие выходные расколотили ледовые блоки, завезенные на центральную площадь поселка для возведения на ней сказочных скульптур и других праздничных сооружений. Об этом сообщили в соцсетях жители поселка.