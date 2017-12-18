В Башкирии полицейский признался, что пытал задержанного

Ранее Медиакорсеть подробно писала об этом. Напомним, Юмагулов обратился за помощью к Комитету еще в мае этого года. Тогда он сообщил, что 4 апреля к нему домой пришли двое сотрудников полиции и предложили, якобы в рамках планового мероприятия по выявлению наркоманов, проехать с ними в наркологический диспансер для сдачи анализов. Денис согласился, однако уже в пути понял, что ведут его в отдел полиции. Уже в отделении на него попытались «повесить» дело о краже в местном магазине «Мачо». Когда мужчина отказался, на него начали оказывать давление, а после — избивать.