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В Башкирии опубликовали официальный список вакансий с высокими зарплатами

18 декабря 2017, 10:44
Перечень наиболее заманчивых мест для работы опубликовало Министерство семьи, труда и социальной зашиты населения Башкирии.

Больше 1500 рабочих вакансий с привлекательными зарплатами опубликовало на своем сайте Министерство семьи, труда и социальной защиты населения РБ.

Он содержит преимущественно рабочие профессии, обладатели которых, по данным потенциальных работодателей, могли бы получать до 70 тысяч рублей в месяц (например, водитель погрузчика и машинист автогрейдера в АО «ДСК «АВТОБАН»). До 90 тысяч рублей вполне мог бы зарабатывать агент по продаже недвижимости на территории Уфимского района.

Примерно в два раза скромнее доходы врачей в ряде больниц на периферии, им обещают не более 33539 рублей. И совсем скромно – всего 18 тысяч рублей сможет в начале своей служебной карьеры зарабатывать ведущий специалист в АО «Информационные технологии».

С полным списком вакансий можно ознакомиться здесь.

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