В Башкирии опубликовали официальный список вакансий с высокими зарплатами

Он содержит преимущественно рабочие профессии, обладатели которых, по данным потенциальных работодателей, могли бы получать до 70 тысяч рублей в месяц (например, водитель погрузчика и машинист автогрейдера в АО «ДСК «АВТОБАН»). До 90 тысяч рублей вполне мог бы зарабатывать агент по продаже недвижимости на территории Уфимского района.