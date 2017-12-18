На президентские выборы—2018 в России потратят 15 млрд рублей

Памфилова напомнила, что в России будут функционировать 880 тысяч членов избиркомов различных уровней. Она заявила, что структура занимается серьезным обучением. Чтобы компания была проведена на достойном уровне, чтобы можно было гордиться. Также глава ЦИК сообщила, что с 18 декабря в комиссию начнут поступать бюджетные средства для организации и проведения президентских выборов. Всего на подготовку и проведение кампании в этом году выделено 14,807 миллиардов рублей.