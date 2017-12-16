В Башкирии сгорел конноспортивный клуб: погибли 8 лошадей

Вчера, 15 декабря, в деревне Сунеевка Благовещенского района Башкирии горел конно-спортивный клуб.
Сообщение о пожаре дежурному МЧС поступило в 11 часов 25 минут. Когда пожарные приехали на место, обнаружили, что открытым огнем горит отдельно стоящая каркасная конюшня размером 10х15 м. Площадь пожара составила 150 кв. м. В конюшне находилось 8 лошадей.
В 12.02 пожар был локализован, а в 14.30 работы по тушению, проливке и разбору конструкций были завершены.
- Погибших и пострадавших людей нет, к сожалению, в результате пожара погибло 8 лошадей. Пони и две козы не пострадали, находились вне зоны воздействия опасных факторов пожаров, сообщили в МЧС.