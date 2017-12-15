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В России начался новый этап борьбы с игорным бизнесом

15 декабря 2017, 19:13
Есть мнение, что предложенные недавно законодательные инициативы изрядно испортят жизнь игорным зонам в стране.

Иной налоговый режим, предполагающий взимание налогов с суммы выигрыша с субъектов игорного бизнеса, может подкосить и без того немногочисленные легальные казино.

Помимо Краснодарского края, еще в нескольких регионах страны запуск игорных зон прошел с большим скрипом, однако они быстро продемонстрировали свою привлекательность для инвесторов, а главное, для гостей. По этой причине, как считают эксперты, появление невыгодных условий для игроков может отразиться на внутреннем и внешнем российском туризме. Действия государства в данной ситуации абсолютно непредсказуемы, как и судьба многих уже готовых проектов.

Примечательно, что спорные законодательные инициативы, ставившие под угрозу работу игорных зон, появлялись и ранее, но президент России Владимир Путин их не поддерживал.

«Я против такого решения… Если мы сейчас его примем, то мы и капитализацию, и интерес к этим зонам понизим. И люди, которые вкладывают туда деньги, как в весьма доходный бизнес, окажутся в невыгодном положении. Поэтому со всех сторон лучше этого не делать. И этого делать не будем», — заявил Путин, комментируя поправки в закон о лотереях, разрешающие проведение бестиражных лотерей при помощи лотерейных терминалов и видеотерминалов.

Но сегодня ситуация меняется. Подробнее об этой теме рассказывается в материале портала «Восток-Медиа».

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#Новости#Казино#Татьяна Майорова,#Экономика
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