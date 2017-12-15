В России начался новый этап борьбы с игорным бизнесом

«Я против такого решения… Если мы сейчас его примем, то мы и капитализацию, и интерес к этим зонам понизим. И люди, которые вкладывают туда деньги, как в весьма доходный бизнес, окажутся в невыгодном положении. Поэтому со всех сторон лучше этого не делать. И этого делать не будем», — заявил Путин, комментируя поправки в закон о лотереях, разрешающие проведение бестиражных лотерей при помощи лотерейных терминалов и видеотерминалов.