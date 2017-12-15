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В Башкирии чтобы дать землю многодетным семьям придется снести лес

15 декабря 2017, 10:12
В Башкирии многодетные семьи из Бурзянского района не могут получить положенные им по закону земельные участки под строительство домов. Дело в том, что часть муниципалитета занимают земли лесного фонда.

О своей проблеме жители рассказали на личном приеме у главы региона Рустэма Хамитова. Помимо земель лесного фонда, в районе расположены сразу две особо охраняемые природные территории – национальный парк «Башкирия» и Башкирский государственный природный заповедник. По этой причине в большинстве деревень нет возможности выделить участки под строительство. Чтобы решить проблему, нужно внести соответствующие дополнения в федеральный закон для упрощения оборота и использования лесных земель в этой части.

- Рустэм Хамитов дал поручение правительству республики, администрации района совместно с федеральными органами власти проработать возможные варианты решения вопроса, а также предложил Государственному собранию – Курултаю РБ при необходимости выступить с законодательной инициативой, - говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

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