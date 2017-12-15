В Башкирии чтобы дать землю многодетным семьям придется снести лес

О своей проблеме жители рассказали на личном приеме у главы региона Рустэма Хамитова. Помимо земель лесного фонда, в районе расположены сразу две особо охраняемые природные территории – национальный парк «Башкирия» и Башкирский государственный природный заповедник. По этой причине в большинстве деревень нет возможности выделить участки под строительство. Чтобы решить проблему, нужно внести соответствующие дополнения в федеральный закон для упрощения оборота и использования лесных земель в этой части.