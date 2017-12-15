МРОТ в России поднимут до прожиточного минимума в 2019 году

Также парламентарий рассказал, что споры по поводу повышения МРОТ ведутся уже 25 лет. А сегодня, после длительной серьезной работы, понимая, что муниципалитеты и регионы справятся с этой задачей, было принято это решение, объяснил он. Необходимые средства на реализации проекта заложены, сообщил Исаев. Еще он добавил, что решение было принято благодаря последовательности и политической воли президента, настоявшего на этом решении.