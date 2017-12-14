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В Уфе пьяного дебошира сняли с рейса «Дубай-Уфа»

14 декабря 2017, 10:08
На мужчину возбудили протокол об административном правонарушении.

13 декабря поступило сообщение о том, что 35-летний пассажир авиарейса «Дубай-Уфа» ведет себя неадекватно и вызывающе, сообщают «Вести-Башкортостан» со ссылкой на МВД РФ.

Оказалось, что нетрезвый мужчина ругался матом на борту самолета, проявляя неуважение к окружающим его людям. После окончания полета сотрудники транспортной полиции доставили нарушителя в дежурную часть.

В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».

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#Новости#Злата Зукович#Происшествия
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