В Уфе пьяного дебошира сняли с рейса «Дубай-Уфа»

13 декабря поступило сообщение о том, что 35-летний пассажир авиарейса «Дубай-Уфа» ведет себя неадекватно и вызывающе, сообщают «Вести-Башкортостан» со ссылкой на МВД РФ.
Оказалось, что нетрезвый мужчина ругался матом на борту самолета, проявляя неуважение к окружающим его людям. После окончания полета сотрудники транспортной полиции доставили нарушителя в дежурную часть.
В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».