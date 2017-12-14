В Башкирии пришлось искать капсулу времени при помощи металлоискателя

В капсуле времени сельчане нашли поздравление со столетием Октября, а также обращение к потомкам, наказ беречь память о героических временах. Ряд найденных в ней документов займут свое достойное место в местном музее. В них повествуется, как жили люди в те годы, чем занимались, сколько было в селе народу и сколько дворов, сколько жителей села участвовало в Великой Отечественной войне и сколько из них вернулось. Тогдашние колхозники сообщали потомкам, что их колхоз всегда славился рекордными показателями, и завещали непременно брать с них пример. Станут ли эти слова настоящим источником вдохновения, покажет время, по крайней мере, в тот же день местным передовикам совхозного производства по традиции вручили почетные грамоты.