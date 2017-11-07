Столетняя осень: Советская власть пришла в Уфу на 1,5 месяца раньше Питера

Как оказалось, еще 11 сентября на окраинах города стало известно, что назавтра, 12 сентября, будет производиться распродажа галош в магазине Сагадеева. В 6 часов утра на следующий день около названного магазина стояли в очередь уже человек 200, преимущественно женщин. У дверей магазина дежурила милиция. Когда был открыт магазин и началась распродажа галош, появились солдаты-покупатели, входившие в магазин без очереди при попустительстве милиционеров. Очередь начала возмущаться по этому поводу - сначала тихо, а потом все громче, когда выяснилось, что солдаты за углом продают только что купленные галоши по спекулятивной цене - 15-20 рублей пару.