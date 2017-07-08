В Башкирии при получении взятки задержан инспектор ДПС

Сотрудники управления ФСБ задержали инспектора ДПС в городе Белебее. Как говорится в сообщении пресс-службы следственного комитета 37-летний, куда были переданы материалы дела, сотрудника ГИБДД задержали при получении десяти тысяч рублей, за неоформление протокола о езде в нетрезвом состоянии. Получение денег проходило под контролем оперативников, и как только купюры оказались в руках инспектора он был задержан.