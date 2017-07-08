mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии при получении взятки задержан инспектор ДПС

8 июля 2017, 11:32
За последние три дня это уже второй случай задержания полицейских.

Сотрудники управления ФСБ задержали инспектора ДПС в городе Белебее. Как говорится в сообщении пресс-службы следственного комитета 37-летний, куда были переданы материалы дела, сотрудника ГИБДД задержали при получении десяти тысяч рублей, за неоформление протокола о езде в нетрезвом состоянии. Получение денег проходило под контролем оперативников, и как только купюры оказались в руках инспектора он был задержан.

В отношении задержанного уже возбуждено уголовное дело о получении взятки за бездействие, со своей стороны МВД Башкирии начало внутреннюю проверку, по результатам которой сотрудник скорее всего будет уволен.

#Новости#Константин Климов#Происшествия
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48