МТС приглашает башкирских бизнесменов на онлайн-семинар «Умные продажи»

14 декабря в прямом эфире успешный предприниматель, бизнес-тренер и психотерапевт Андрей Левченко расскажет о том, как привлечь и удержать клиента.
Самое сложное в продажах — сделать так, чтобы человек совершил первую покупку и при этом остался довольным, вернулся и порекомендовал вас другим. Для этого необходимо построить качественную обратную связь с клиентом, реально работающую систему коммуникации.
Сильные продавцы — сила вашего бизнеса. Слабые — сила ваших конкурентов.
Как и когда будет проходить семинар?
Онлайн-семинар будет проходить в формате видеотрансляции 14 декабря с 10.00. до 11.00 по МСК. Ссылка для регистрации:
Как принять участие в семинарах?
Для того, чтобы принять участие в онлайн-семинарах, нужно пройти регистрацию на сайте МТС. За один день до даты проведения онлайн-семинара зарегистрированным участникам будет направлена ссылка на подключение к трансляции.