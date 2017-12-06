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МТС приглашает башкирских бизнесменов на онлайн-семинар «Умные продажи»

6 декабря 2017, 12:02
«Умные» продажи: как не продавать, а помогать покупать?»: МТС приглашает на новый онлайн-семинар.

14 декабря в прямом эфире успешный предприниматель, бизнес-тренер и психотерапевт Андрей Левченко расскажет о том, как привлечь и удержать клиента.

Самое сложное в продажах — сделать так, чтобы человек совершил первую покупку и при этом остался довольным, вернулся и порекомендовал вас другим. Для этого необходимо построить качественную обратную связь с клиентом, реально работающую систему коммуникации.

Сильные продавцы — сила вашего бизнеса. Слабые — сила ваших конкурентов.

Как и когда будет проходить семинар?

Онлайн-семинар будет проходить в формате видеотрансляции 14 декабря с 10.00. до 11.00 по МСК. Ссылка для регистрации:

Как принять участие в семинарах?

Для того, чтобы принять участие в онлайн-семинарах, нужно пройти регистрацию на сайте МТС. За один день до даты проведения онлайн-семинара зарегистрированным участникам будет направлена ссылка на подключение к трансляции.

#Новости#Надежда Валитова#Общество
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